Мурманские ученые представили уникальный проект по очистке морских акваторий

В Мурманском морском биологическом институте представили уникальный проект по созданию новейшей комплексной системы по очистке морских акваторий от разливов нефти. Ученые три года выясняли, что может справиться с этой задачей наиболее эффективно. Лучшим природным фильтром оказались обычные фукусовые водоросли, сообщает ГТРК "Мурман".

Этот суперорганизм всегда в избытке в арктических морях. Всего 1 гектар такой санитарной плантации за 15 дней может нейтрализовать до 100 килограммов нефти и нефтепродуктов.

Разработанная мурманскими учеными технология намного совершеннее, чем механический сбор. Кроме того, она гораздо мобильнее и безопаснее, что доказали многократные эксперименты. Первые тесты уже провели в морском порту Мурманска и на Беломорской нефтебазе. Водоросли, обогащенные специальным "коктейлем" из бактерий, которые усиливают биореакцию, "переработали" пятна нефти без остатка.

"В дальнейшем мы планируем нашу разработку использовать в местах экологических загрязнений. По сути, мы ее дарим, так как на это были выделены бюджетные средства. Ей смогут воспользоваться все желающие. Кроме того, у нас есть методика прогнозирования того, с какой вероятностью и где может произойти выброс нефтепродуктов", — заявил замдиректора ММБИ Михаил Макаров.

Нужно быть готовым к любому ЧП. В этом и есть основная польза данного научного проекта. Так как он совмещает в себе и методы защиты, и список наиболее уязвимых мест. В расчетах учитывалось несколько факторов: это и роза ветров, и температура воды, соленость и даже сезонность. На "карте чувствительности" впервые обозначили Шпицберген.

Сортировка и анализ зон риска поможет грамотнее спланировать распределение средств и сил. Внимание, прежде всего, будет направлено на акватории Североморска, Мурманска, а также остров Екатерининский, прибрежные территории которого буквально "кишат" живностью.

"Дело в том, чувствительные участки могут иметь протяженность от сотни метров до нескольких километров по всему Кольскому заливу. Они перемешаны с высокочувствительными участками. То есть нас нет идеальных районов для того, чтобы хранить на них нефть. Однако благодаря нашим материалам можно выделить именно те, которые нужно защищать в первую очередь", — пояснил научный сотрудник ММБИ Павел Ващенко.