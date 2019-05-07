Доцент томского вуза осужден на шесть лет за взятки. Также он не сможет заниматься преподаванием в течение последующих пяти лет и должен будет выплатить штраф в миллион рублей. Об этом сообщает ГТРК "Томск".

Сотрудники регионального УФСБ провели расследование по фактам получения преподавателем денежных "вознаграждений" от студентов Томского политехнического университета. Выяснилось, что с марта 2015 по апрель 2017 года они регулярно передавали доценту взятки через посредников. Таким образом, учащиеся получали оценки за экзамены, фактически не сдавая их.

В результате примерно за два года такой "деятельности" преподаватель получил более 500 000 рублей, сообщили в СК региона. Суд признал его виновным по 36 эпизодам.