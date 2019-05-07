Последний из выживших пассажиров "Суперджета" снял на видео работу спасателей

Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.

"После 12-го ряда почти никто не выжил", — признался Олег Молчанов, сам вместе с супругой сидевший в этом ряду.

По его словам, большая часть людей, сидевших в хвосте направлявшегося в Мурманск, но вернувшегося в Москву после попадания молнии самолета, погибла моментально.

"МЧС приехало быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого. Если вы заметили, трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было, то там было пекло. Я сам не ожидал, что самолет горит, как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта", — отметил выживший пассажир.

На кадрах видно, что помощь выбравшимся из полыхающего самолета прямо на летном поле оказывали стюардессы и сотрудники МЧС. Менее чем через минуту на место прибыл пожарный наряд.

Эксперты предполагают, что к трагедии привела череда ошибок, допущенных экипажем. Самолет, на борту которого находились 78 человек, зашел на посадку с высокой вертикальной скоростью и чрезмерной массой, поскольку не израсходовал топливо в полете. Жертвами стали 40 пассажиров и бортпроводник, девять пострадавших остаются в больницах.

"Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей. Те, кто было на передних рядах и не выбрался — угарный газ. Два раза хапнул, и все", — констатировал Молчанов.