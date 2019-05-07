Тема:
Катастрофа в Шереметьеве 45 минут назад
Катастрофа SSJ-100: правительство поставило три ключевых задачи
Со слов соболезнования началось сегодня заседание правительства. Дмитрий Медведев от имени кабинета министров обратился к семьям погибших и пострадавшим при крушении в Шереметьеве. Премьер поставил перед правительством задачу сделать необходимые выводы по итогам расследования причин катастрофы. Меры, по его словам, должны быть приняты не только технические и организационные, но и в сфере регулирования авиаперевозок, передает телеканал "Россия 24".
"Здесь три ключевые задачи. Первая задача, безусловно, людям помочь, поддержать семьи погибших. Но и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача – расследовать обстоятельства произошедшего, технологическую сторону, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы", — сказал глава кабмина.
"Выплаты погибшим составят 9 миллионов рублей, дополнительно "Аэрофлот" принял решения о выплате по 1 миллиону рублей всем", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.
"Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", — подчеркнул Медведев.
Число госпитализированных в связи с катастрофой пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" выросло до десяти. В НИИ Склифосовского доставили еще одну женщину. Врачи сообщают, что состояние пациентов стабильное. Есть те, кто находится в тяжелом состоянии, но в то же время, по словам медиков, первых пострадавших смогут выписать уже дней через десять.
Как сообщалось ранее, 5 мая Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, у него подломились стойки шасси, самолет загорелся. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Предварительные итоги расследования причин трагедии должны огласить через месяц.
Ранее по теме
-
Последний из выживших пассажиров "Суперджета" снял на видео работу спасателей1 час назад
-
Шереметьево требует найти и наказать тех, кто глумился над горящим SSJ-1003 часа назад
-
Эксперты назвали основную версию авиакатастрофы в Шереметьеве5 часов назад
-
Информация с черных ящиков "Суперджета" снята, начинается расшифровка8 часов назад
-
Параметрический самописец сгоревшего в Шереметьеве самолета сильно поврежден15 часов назад
-
"Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве самолета16 часов назад
Сейчас
По делу о загрязнении "Дружбы" задержаны четыре человека
Назначена дата процесса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд займется делом о пожаре в "Зимней вишне" 16 мая
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Прокурор просит реальные сроки для Кокорина и Мамаева
- У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
- Диспансеризацию в России будут проводить по-новому
- Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Самое читаемое
-
Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
- Максим Моисеев до последней секунды спасал людей
- Сели с огоньком: в Шереметьеве ищут тех, кто глумился над горящим самолетом
- Камеры на дорогах: езда в стиле "90-60-90" станет бессмысленной
- В аварии на Кубани погибли знаменитые артисты
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Тарифная риторика: США запускают вторую волну распродаж на рынках
- США vs Иран: экономическая война на истощение
- 11 самых старых компьютеров в истории
- Прогноз: нефть не поверит в перехват иранских поставок авианосцами США
- Ставка на возобновляемую энергетику не сыграла?
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Главные версии аварии "Суперджета"
- Лавров и Помпео обменялись шутками
- Столпотворение возле миграционных центров Луганска
Вести-Москва
-
Консультация юриста и пара фотографий: новая схема квартирного рейдерства
- В Кировской пойме в Строгине появилась нелегальная свалка
- Фальшивый атаман торговал должностями в МВД
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом