Катастрофа SSJ-100: правительство поставило три ключевых задачи

Со слов соболезнования началось сегодня заседание правительства. Дмитрий Медведев от имени кабинета министров обратился к семьям погибших и пострадавшим при крушении в Шереметьеве. Премьер поставил перед правительством задачу сделать необходимые выводы по итогам расследования причин катастрофы. Меры, по его словам, должны быть приняты не только технические и организационные, но и в сфере регулирования авиаперевозок, передает телеканал "Россия 24".

"Здесь три ключевые задачи. Первая задача, безусловно, людям помочь, поддержать семьи погибших. Но и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача – расследовать обстоятельства произошедшего, технологическую сторону, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы", — сказал глава кабмина.

"Выплаты погибшим составят 9 миллионов рублей, дополнительно "Аэрофлот" принял решения о выплате по 1 миллиону рублей всем", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

"Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", — подчеркнул Медведев.

Число госпитализированных в связи с катастрофой пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" выросло до десяти. В НИИ Склифосовского доставили еще одну женщину. Врачи сообщают, что состояние пациентов стабильное. Есть те, кто находится в тяжелом состоянии, но в то же время, по словам медиков, первых пострадавших смогут выписать уже дней через десять.

Как сообщалось ранее, 5 мая Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, у него подломились стойки шасси, самолет загорелся. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Предварительные итоги расследования причин трагедии должны огласить через месяц.