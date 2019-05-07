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7 мая 201913:20

Артемий Панарин: без "синих жакетов" и без сборной?

sportnation.com

Ведущий нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс" россиянин Артемий Панарин продолжает скрывать свои планы на ближайшие сезоны. Напомним, что 1 июля игрок может стать неограниченно свободным агентом и может покинуть стан "синих жакетов".

Именно эта ситуация практически лишает Панарина и шанса сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Словакии: поскольку будущее игрока туманно, тренеры национальной команды вряд ли рискнут вызвать его на первенство мира, ведь если он там получит травму, то может лишиться хорошего контракта в ближайшем будущем.

Сам Панарин по-прежнему затрудняется сказать, останется ли он в "Коламбусе" на следующий сезон или нет: "Никто не знает, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. – В любом случае я признателен болельщикам и клубу за эти два прекрасных сезона".

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