На берегу Кировской поймы в Строгине появилась нелегальная свалка

В Кировской пойме появилась нелегальная свалка. На особо охраняемой природной территории выросли горы строительного мусора. Кто это сделал, пока не понятно. Местные жители обратились в полицию и одновременно начали собственное расследование.

- Смотрите, какое безобразие! Это свинство — в нашем таком чистом районе, на особо охраняемой территории парка "Москворецкий". Надо обязательно этих людей найти и наказать!

Район Строгино. Горы мусора на 66-м километре МКАД выросли в ночь на 1 мая. Неизвестные на самосвалах заехали на берег реки и просто сбросили хлам. Нелегальную свалку устроили буквально в пяти метрах от Кировской поймы.

Кто это сделал, пока неизвестно, но можно предположить, что весь этот мусор привезли с какой-то строительной площадки. Здесь очень много кусков бетона, разобранных лесов, спецовок, касок. Вот, например, одна из них — судя по надписи, носил ее некто Шавкат Юсупов.

- Что-то разбирали, потому что мусор старый. Это не свежие стройматериалы. Именно что-то расчищали для чего-то. Вот такие доски — это что? Это какая-то, может быть, площадка была.

Свалка находится на территории природно-исторического парка "Москворецкий", где по закону даже фантики бросать нельзя.

- Такой вот ужас наблюдаем — конечно, сердце рвется прямо, как так вообще?!

Неделю спустя свалка — в неизменном виде. Никто даже не пытался очистить берег поймы.

"Не произошло ничего, чтобы это убрать. Я считаю, это еще одно преступление — это просто халатное отношение! Наши органы исполнительной власти должны были давно найти способ и метод убрать это, но помимо этого они должны были и найти тех, кто сделал это преступление. И обязательно привлечь их к ответственности!" — возмущена трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

Местные жители провели собственное расследование и выдвинули несколько версий случившегося.

- У нас в Мякинине много строителей, которые и живут там. Дома сносятся, строятся. Возможно, это и Мякинино — там возводили что-то типа гостиницы. Возможно, это оттуда.

- Это какие-то крупные торговые центры. Может, быть оттуда.

Полицейские изучили место преступления, но на след нарушителей пока не вышли.

- Стоят камеры на мосту. Обратиться в ГАИ — и увидим, какие машины заезжали.

Вычислить злоумышленников по видеозаписям действительно не составит труда. На свалке — примерно 25 огромных гор мусора. Столько груженых самосвалов проскочить незамеченными точно не могли.