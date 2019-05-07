В Москве задержана банда изготовителей липовых документов

В Москве сотрудники ФСБ задержали 56 членов преступной группировки, изготовлявших поддельные документы для мигрантов.

Обыски прошли по 25 адресам. "Пресечена деятельность 11 так называемых "лабораторий" — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", — рассказали "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что задержанные в массовом порядке ставили иностранцев на миграционный учет с использованием фальшивых документов. Кроме того, они изготавливали поддельные паспорта и другие документы, дающие мигрантам права на пребывание в стране.

Сами члены банды являются уроженцами стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" УК РФ.