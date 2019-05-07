Голодный медведь разогнал вахтовиков на иркутском месторождении

Рабочие нефтегазового месторождения в Иркутской области вынуждены были спасаться бегством от вышедшего из леса медведя. Один из них снял агрессивного хищника на видео.

Эти кадры были сделаны 30 апреля на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Вахтовики вовремя заметили косолапого и успели спрятаться в кабинах машин, откуда и наблюдали за косолапым. Тот не стал дожидаться, пока люди покинут убежище, и скрылся среди деревьев.

Судя по диалогу рабочих, топтыгины нередко заглядывают на месторождение в поисках объедков.