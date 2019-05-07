На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

В Волгограде следователи проводят проверку после трагедии, которая произошла 7 мая на железнодорожном вокзале "Волгоград-1". Там во время производства монтажных работ по пусконаладке нового лифта получил удар по голове и скончался на месте директор ООО "СП-Лифт".

По предварительным данным, во время ЧП была нарушена техника безопасности.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК РФ.