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7 мая 201914:23

По делу о загрязнении "Дружбы" задержаны четыре человека

Наталия Федосенко/ТАСС

Следственные действия позволили выявить группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба". Министр энергетики России Александр Новак также сообщил о задержании по делу четырех человек, передает ТАСС.

По словам министра, группа компаний осуществляла незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти, в которой в сверхнормативном количестве присутствовали хлорорганические соединения. В настоящий момент материалы проверки переданы в Генпрокуратуру. Также продолжается комплекс оперативных мероприятий, следственные действия ФСБ России, Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Четыре человека, по решению суда, помещены в СИЗО.

Александр Новак отметил, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из Российской Федерации. Ожидается, что ситуация будет нормализована полностью во второй половине мая.

По поручению премьер-министра была создана межведомственная комиссия, расследующая инцидент с загрязнением нефти. О резком ухудшении качества топлива 19 апреля заявил белорусский концерн "Белнефтехим". В компании отметили, что к ним поступает нефть, в которой содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышает норму. Вследствие этого два белорусских нефтеперерабатывающих завода, из Мозыря и Витебской области, почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

30 апреля Белоруссия полностью приостановила работу нефтепровода "Дружба". 4 мая на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода уже поступила качественная нефть, полностью соответствующая ГОСТу.

Хлорорганические химические реагенты, обнаруженные в нефтепроводе "Дружба", были запрещены в 1990-е годы в связи с авариями на нефтеперерабатывающих заводах. В 2012 году запрет был отменен. На данный момент реагенты могут использоваться компаниями с небольшими объемами добычи.

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