Консультация юриста и пара фотографий: новая схема квартирного рейдерства

В столице появился новый вид квартирного рейдерства. Его жертвами становятся пожилые люди, которые однажды уже пострадали от рук мошенников. К ним приходят доброжелатели, которые якобы предлагают юридическую помощь в возврате денег, но сами обманом оформляют квартиры стариков на подставных лиц. Как работает эта схема?

- С какой целью вы здесь находитесь? Это нападение?

Группа незнакомцев врывается в квартиру и начинает выкидывать жильцов.

- Руки!

- Выходим из квартиры!

"Стали выбрасывать из квартиры, я стала держаться за дверь. Она как дала мне по рукам, и кровь потекла! Как звери налетели на нас. Это абсолютно рейдерский захват", — говорит потерпевшая Раиса Михайлова.

"Ворвались четверо неизвестных — трое мужчин и женщина. Я испугалась. Они стали хватать. Меня фактически за ноги вытянули через порог", — говорит потерпевшая Татьяна Рапецкая.

Выкинув семью из квартиры, незнакомцы заявили: теперь они здесь хозяева. И показали выписку из Росреестра.

"Эти люди представились собственниками — это Покровская Ирина Викторовна и Мишин Дмитрий Сергеевич. Как дальше выяснилось, инициатором всей этой сделки выступала некая Лихачева Ирина Сергеевна", — рассказал потерпевший Дмитрий Рапецкий.

Только в этот момент пенсионерка поняла, что происходит. Год назад банк, в котором она хранила деньги, прогорел. Неожиданно появилась некая Лихачева, представилась юристом и предложила помощь.

- Она сказала: "Я могу вернуть деньги". Я поверила ей и дала доверенность. Подсовывали бумаги то одну, то вторую, то третью, и Лихачева говорила, что все будет в порядке.

Раиса Михайлова была уверена: подписывает документы на возврат денег из банка. Но оказалось, это был договор купли-продажи ее собственной квартиры. Для пенсионерки разыграли целый спектакль.

- Говорит: возьмите их в руки. Я взяла в руки, подбежал молодой человек, он стал фотографировать меня. "Скажите, что вы получили пять миллионов". Я, как дурочка, сказала. Подходит эта Ирина Викторовна, берет деньги и отсчитывает. И мне в руки в итоге попало только 25 тысяч.

Так она осталась без денег и без жилья. Причем пенсионерка до последнего не хотела верить, что ее обманули, и ни о чем не говорила родственникам.

"Это преступники и мошенники. Моя бабушка, моя мама и моя сестра — мы теперь остались без всего. Мы даже не знаем, как нам дальше быть. Мы в полном отчаянии!" — говорит Дмитрий Рапецкий.

Новоявленные собственники даже не позволили Михайловым забрать вещи и документы. Семья уже написала заявление в полицию и будет добиваться возбуждения уголовного дела. Тем временем в их квартире уже поменяли замки.