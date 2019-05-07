Консультация юриста и пара фотографий: новая схема квартирного рейдерства
В столице появился новый вид квартирного рейдерства. Его жертвами становятся пожилые люди, которые однажды уже пострадали от рук мошенников. К ним приходят доброжелатели, которые якобы предлагают юридическую помощь в возврате денег, но сами обманом оформляют квартиры стариков на подставных лиц. Как работает эта схема?
- С какой целью вы здесь находитесь? Это нападение?
Группа незнакомцев врывается в квартиру и начинает выкидывать жильцов.
- Руки!
- Выходим из квартиры!
"Стали выбрасывать из квартиры, я стала держаться за дверь. Она как дала мне по рукам, и кровь потекла! Как звери налетели на нас. Это абсолютно рейдерский захват", — говорит потерпевшая Раиса Михайлова.
"Ворвались четверо неизвестных — трое мужчин и женщина. Я испугалась. Они стали хватать. Меня фактически за ноги вытянули через порог", — говорит потерпевшая Татьяна Рапецкая.
Выкинув семью из квартиры, незнакомцы заявили: теперь они здесь хозяева. И показали выписку из Росреестра.
"Эти люди представились собственниками — это Покровская Ирина Викторовна и Мишин Дмитрий Сергеевич. Как дальше выяснилось, инициатором всей этой сделки выступала некая Лихачева Ирина Сергеевна", — рассказал потерпевший Дмитрий Рапецкий.
Только в этот момент пенсионерка поняла, что происходит. Год назад банк, в котором она хранила деньги, прогорел. Неожиданно появилась некая Лихачева, представилась юристом и предложила помощь.
- Она сказала: "Я могу вернуть деньги". Я поверила ей и дала доверенность. Подсовывали бумаги то одну, то вторую, то третью, и Лихачева говорила, что все будет в порядке.
Раиса Михайлова была уверена: подписывает документы на возврат денег из банка. Но оказалось, это был договор купли-продажи ее собственной квартиры. Для пенсионерки разыграли целый спектакль.
- Говорит: возьмите их в руки. Я взяла в руки, подбежал молодой человек, он стал фотографировать меня. "Скажите, что вы получили пять миллионов". Я, как дурочка, сказала. Подходит эта Ирина Викторовна, берет деньги и отсчитывает. И мне в руки в итоге попало только 25 тысяч.
Так она осталась без денег и без жилья. Причем пенсионерка до последнего не хотела верить, что ее обманули, и ни о чем не говорила родственникам.
"Это преступники и мошенники. Моя бабушка, моя мама и моя сестра — мы теперь остались без всего. Мы даже не знаем, как нам дальше быть. Мы в полном отчаянии!" — говорит Дмитрий Рапецкий.
Новоявленные собственники даже не позволили Михайловым забрать вещи и документы. Семья уже написала заявление в полицию и будет добиваться возбуждения уголовного дела. Тем временем в их квартире уже поменяли замки.
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