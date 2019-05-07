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7 мая 201915:00

Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на матч Лиги Европы

EPA

Ответные встречи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 9 мая и начнутся в 22:00 по московскому времени. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена арбитров, которые обслужат предстоящие полуфинальные игры.

Матч «Валенсия» – «Арсенал» обслужит голландская бригада судей во главе с Данни Маккели. На эту же встречу четвертым арбитром назначен россиянин Сергей Карасев, а противостояние «Челси» – «Айнтрахт» рассудит румын Овидиу Хацегану.

Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Валенсией» закончился победой англичан со счетом 3:1. «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью – 1:1.

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