КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона

Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов. Московский ЦСКА попал в Дивизион Тарасова, а "Спартак" и "Динамо" – в Дивизион Боброва в составе Западной конференции.

Вместе с армейцами сыграют подмосковный "Витязь", минское "Динамо", ярославский "Локомотив", ХК "Сочи" и словацкий "Слован". В Дивизионе Боброва будут выступать питерский СКА, финский "Йокерит", рижское "Динамо" и "Северсталь".

В Восточной конференции также два дивизиона: Дивизион Харламова составили "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Металлург" (Магнитогорск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Трактор" (Челябинск).

В Дивизионе Чернышева сыграют "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Казахстан), "Куньлунь Рэд Стар" (Китай), "Салават Юлаев" (Уфа) и "Сибирь" (Новосибирск).

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на первом этапе турнира каждая команда проводит по 62 матча: 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.