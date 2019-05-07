Прокуратура: экс-глава Серпухова во время голодовки съел 27 кило

Находящийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обманывает общественность о своей голодовке, утверждает прокуратура.

Чиновник был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По версии следствия, с 2003 по 2018 годы, пока он возглавлял Серпуховский район, Шестун незаконно занимался бизнесом через подставных лиц и проводил крупные аферы с муниципальной землей.

Сам подсудимый вину не признает. По словам адвокатов, в знак протеста он уже более 80 дней не принимает пищу.

"На самом деле, никакую голодовку он не соблюдает, а активно питается в СИЗО", — заявил прокурор Степан Тюковкин, выступая сегодня в Басманном суде Москвы.

По словам прокурора, с 19 марта по 13 апреля жена и дочь обвиняемого переслали на имя сокамерника Шестуна "27 килограммов продуктовых посылок", в которых, в том числе, были и сырокопченая колбаса, и шоколад, и сыр, и многое другое.

Сам бывший чиновник назвал это "откровенной ложью". Он участвовал в заседании суда по видеосвязи из "Матросской тишины", поскольку находится в больнице из-за голодовки, передает РИА Новости.

По словам Шестуна, продукты его сокамернику посылаются в качестве благодарности за уборку в камере. После 9 мая экс-чиновник пообещал ужесточить голодовку и отказаться от воды.