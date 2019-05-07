Российская армия вооружается бесшумными минометами

Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятком бесшумных минометов 2Б25. Это оружие уже протестировали в войсках. Он доказало свою надежность и эффективность: звук выстрела практически не слышен, рассказал агентству ТАСС собственный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

82-миллиметровый 2Б25 презентовали еще в 2011 году. Звук выстрела миномета действительно не громче, чем у пистолета Макарова, так как его боеприпас сконструирован по принципу отсечки пороховых газов. То есть продукты горения вышибного заряда остаются внутри мины, а значит нет ни дыма, ни вспышки, ни грохота.

Максимальная дальность огня составляет 1200 метров, предельная скорострельность – 15 выстрелов в минуту, правда если не вносить корректировки в прицел. Расчет миномета – два человека: один переносит само оружие, второй – боеприпасы. Подготовка 2Б25 к стрельбе занимает не более 30 секунд.

Разработчики, нижегородский Центральный НИИ "Буревестник" работает и над другими вариантами бесшумного артиллерийского оружия. Например, сейчас инженеры проектируют 60-миллиметровый миномет с дальностью огня до 4 километров.