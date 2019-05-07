У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Злоумышленники сожгли памятные таблички и цветы на ограде Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало местное издание "Таймер".

Цветы одесситы несли к зданию Дома профсоюзов 2 мая 2019 года, в пятилетнюю годовщину массового убийства людей, однако на следующий день ни гвоздик с тюльпанами и розами на месте не было.

2 мая 2014 года сторонники федерализации Украины укрылись в Доме профсоюзов, спасаясь от радикалов из организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана", которые окружили здание и подожгли его.

Никто из убийц не понес наказания по закону.