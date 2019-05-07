Даниил Медведев потерпел поражение на старте турнира в Мадриде

Российский теннисист, 14-я ракетка мира Даниил Медведев в первом круге турнира в испанском Мадриде за один час 44 минуты в трех сетах проиграл представителю Аргентины Гвидо Пелье со счетом 2:6, 6:1, 3:6.

Россиянин четырежды подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми, а у аргентинца, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Пелья вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять швейцарский теннисист Стэн Вавринка, обыгравший на старте турнира Пьер-Юга Эрбера (6:2, 6:3) из Франции.