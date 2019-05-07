Первые серийные Су-57 ждут в войсках уже осенью

Серийный истребитель пятого поколения Су-57 должен появиться в российской армии до ноября 2019 года, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

В феврале заместитель главы компании "Сухой" Александр Пекарш заявил, что программа создания российского истребителя пятого поколения вышла на этап сборки серийных машин. Первый Су-57 должен выйти из цехов в 2019 году, второй – в 2020 году.

Су-57 – первый российский истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.