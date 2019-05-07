Денис Буцаев: тариф не покрывает расходы на создание инфраструктуры переработки отходов
В большинстве регионов отсутствует источник создания инфраструктуры, необходимой для переработки твердых коммунальных отходов, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на совещании по соблюдению законности в отрасли с участием генпрокурора Юрия Чайки.
"Реформа, точнее — создание новой отрасли, — это, в основном, задача создания инфраструктуры", — отметил Буцаев.
Отходы — это сырье, которое может быть переработано, и за счет чего мы можем получать дополнительный доход. Исходя из этого, отсутствие в 80 процентах регионов инвестиционной программы, включая инвестиционные составляющие тарифа, приводит к тому, что отсутствует источник создания инфраструктуры.
Буцаев также отметил, что "в этих условиях требовать от регионального оператора строительства или создания инфраструктуры по меньшей мере странно".
Если нет денег, если регион не предусмотрел источник возмещения инвестиций, на какие инвестиции регион рассчитывает?
"Мы бы в этом отношении предложили коллегам совместно, я имею в виду и региону, конкретным регионам, и органам прокуратуры, совместно рассматривать подобного рода случаи", — предложил глава РЭО.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами, работать с ними начали региональные операторы: из задача — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.
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