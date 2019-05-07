Российские военные заинтересовались электрическим вертолетом

Российский оборонно-промышленный комплекс ведет разработку вертолета с гибридным двигателем, который в последствии можно будет заменить на электрический. Подобные боевые машины тише, чем с традиционными силовыми установками, меньше нагреваются, поэтому тепловые системы наведения видят их хуже. Кроме того, топливо для элекровертолета найти проще, заявил ТАСС собственный источник в ОПК России.

Собеседник агентства добавил, что боевые вертолеты с гибридными силовыми установками могут стать популярными в ближайшие 15-20 лет.



Электровертолеты в мире встречаются нечасто. Однако компания Volvo в 2017 году презентовала 18-роторный коптер. Он может поднять до 160 килограммов груза или двух пассажиров. Сам летательный аппарат весит всего 290 килограммов.



Что касается военных разработок, то гибридный двигателей планируют поставить на французский бронеавтомобиль VAB. То есть помимо дизельной силовой установки он получит еще и электрическую. По мнению создателей, это позволит снизить расход топлива 20-30% процентов. Плюс боевая машина сможет несколько километров проехать почти бесшумно.