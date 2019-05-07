Минтранс предлагает наградить бортпроводников сгоревшего "Суперджета"

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих попросит президента Владимира Путина наградить бортпроводников сгоревшего в Шереметьеве самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на представителя пресс-службы Минтранса.

В связи со случившейся катастрофой Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед Владимиром Путиным о награждении ПАО "Аэрофлот". Также вынесется предложение о том, чтобы наградить бортпроводника Максима Моисеева посмертно орденом Мужества.

Бортпроводницы Татьяна Касаткина, Ксения Фогель также, по мнению Минтранса, достойны наград за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Катастрофа в Шереметьеве произошла 5 мая. Самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся обратно в аэропорт и совершил аварийную посадку, после чего загорелся. На борту находились 78 человек, из них 41 погиб. В их числе бортпроводник Максим Моисеев, который до последней секунды спасал пассажиров самолета.