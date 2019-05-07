Евгений Турбин рассудит "Зенит" и ЦСКА в 28-м туре чемпионата России

В центральном матче 28-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на своем поле сыграет с московским ЦСКА. Главным арбитром на это противостояние назначен Евгений Турбин из Дмитрова.

Помогать Турбину будут лайнсмены Алексей Воронцов и Максим Гаврилин, резервным судьей назначен Кирилл Левников, инспектор встречи – Игорь Синер.

Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи 28-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, в пятницу, 10 мая матч "Оренбург" – "Урал" рассудит Алексей Еськов (Москва), игру "Динамо" – "Ростов" – Виталий Мешков, "Анжи" – "Арсенал" – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), а "Локомотив" – "Рубин" – Алексей Спирин (Москва).

В субботу, 11 мая, состоятся две встречи: Матч "Енисей" – "Краснодар" обслужит Алексей Матюнин (Москва), а "Ахмат" – "Крылья Советов" – Михаил Вилков (Нижний Новгород). А в воскресенье, 5 мая, кроме "Зенита" и ЦСКА сыграют: "Спартак" и "Уфа" (Павел Кукуян из Сочи).