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7 мая 201918:40

Футболиста Кержакова уличили в подделке документов и оставили сына с бывшей женой

В деле об одном из самых громких разводов – футболиста Александра Кержакова и его бывшей супруги Миланы, дочери сенатора Вадима Тюльпанова, — поставлена точка. 23 апреля состоялся решающий суд, который их развел и постановил, что сын Артемий остается жить с мамой.

В течение года семья делила ребенка, супруги публично обвиняли друг друга в изменах, наркозависимости и домашнем насилии.

После этого суда Милана и ее родные в "Прямом эфире" впервые открыто рассказали о том, что происходило в семье после смерти Вадима Тюльпанова, который погиб 4 апреля 2017 года в результате несчастного случая.

В тот самый тяжелый для Миланы период, когда она, порой, не могла справиться с депрессией из-за смерти отца, муж не просто бросил ее, но и обвинил в наркомании и попытался отнять ребенка.

Милана говорит: она так любила мужа, что на заре отношений с Кержаковым не прислушалась к советам отца, который, зная о его прошлых браках, был против их союза.

Теперь она уверена: футболист женился на ней по расчету. Но тогда она верить в это не хотела.

Более того: семья взяла на себя и воспитание ребенка от предыдущего брака Александра, поскольку Кержаков убедил всех: его биологическая мать не в состоянии это делать.

А когда началась черная полоса в жизни Миланы, она сама оказалась в такой же ситуации и четыре месяца не видела сына.

Рассказала она и о том, почему публично призналась в наркозависимости. По ее словам, в тот период она готова была сделать все, чтобы сохранить семью. Однако Кержаков, получив от жены все необходимое, забрал ребенка и пропал.

Теперь адвокат Александр Добровинский огласил результаты теста на запрещенные препараты. По его словам, "все, как выяснилось, выдумка: Милана абсолютно чиста и никогда не была наркозависимой". А справка о ее "наркозависимости", предоставленная Кержаковым в суде, оказалась поддельной.

На какие жертвы шла Милана, чтобы быть вместе с тогда еще любимым мужем? Как удавалось прощать измены и рукоприкладство? Каково было судиться с отцом своего ребенка? И с какой целью Милана решила сейчас рассказать всею подноготную совместной жизни с человеком, который ее предал?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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