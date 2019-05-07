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День Победы 34 минуты назад
Память о великих сражениях оживает в Ржеве
В Ржеве побывали участники автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", приуроченного к 74-й годовщине Великой Победы.
Более двухсот автомобилей проехали через всю страну, чтобы экипажи смогли посетить памятные и мемориальные места, места сражений и боевых действий. Приветствие участникам акции в Ржеве зачитал заместитель председателя регионального правительства Игорь Белоцерковский. С обращением выступили глава города Вадим Родивилов, ветеран Евгений Книга.
Напомним, что в этом году в рамках "Вахты памяти" в Тверской области намечено 133 поисковых экспедиции, в том числе международная военно-поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт".
Базовый лагерь "Калининского фронта" с этого года будет находиться рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Напомним, поисковая экспедиция "Ржев-2019" проходит с 21 апреля по 10 мая на местах боев Великой Отечественной войны. В этом году поисковой отряд исследует места, где сражались три стрелковые дивизии, командирский состав которых был укомплектован из Череповецкого военно-пехотного училища. Тем самым, поисковики собираются возвращать из небытия имена и подвиги наших героев.
Долгое время Ржевской битве уделялось не так много внимания, а ведь там, во время сражений погибало множество бойцов, призванных не только со всей России, но и из разных республик СССР. Точное число погибших до сих пор неизвестно, однако одно можно сказать с уверенностью, Ржевская битва – одна из самых кровопролитных за историю войны.
Об ужасах сражений в Ржевских лесах можно судить по рассказам очевидцев о так называемых "Долинах смерти", когда трупы в полях лежали в три слоя, и захоронить их было невозможно. Без преувеличений в своих произведениях описывали войну и писатели, детально показывая все ужасы и очень точно передавая чувства человека, попавшего на фронт.
"Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова вперед", – вспоминал участник битвы Петр Михин в своих мемуарах "Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы умирали, чтобы победить".
Тяготы войны обрушились как на мужчин, так и на женщин. Елена Моисеевна Ржевская три года по окопам и деревням наблюдала и записывала, что творилось вокруг, переводила документы и показания пленных.
Заслуживающая внимания повесть о Ржеве "Февраль — кривые дороги" была высоко оценена специалистами по Второй мировой войне, как раскрывающая то, что утаили мемуары полководцев и крупномасштабные батальные произведения.
"Войну выиграет тот, кто проявит великодушие. Надеюсь, что мы будем теми победителями. Наш сильный и пока что удачливый противник давно изъял это понятие – великодушие. Только сила и жестокость", – так записала в своей тетради, а в последующем и в своем сборнике "Ближние подступы", писательница Елена Ржевская.
Стоит отметить, множество солдат умирали не только от пуль врага, но и просто из-за истощения.
"В первом же бою мы оставили убитыми на поле боя треть роты. Из-за весенней распутицы с продовольствием у нас было плохо, начался голод, он быстро истощил людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю", – вспоминал писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Своими книгами он внес бесценный вклад в историческую память, ведь реалистичности его повестям придавали персонажи, у которых были настоящие прототипы. В основе сюжета книги "Искупить кровью" и в повести "Сашка" стоят люди, которые на самом деле воевали под Ржевом и с которыми автор был знаком лично или по переписке.
"Для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг", – писал Кондратьев. Сегодня, для того, чтобы все узнали о подвигах солдат в битве подо Ржевом, было принято решение провести акцию "Вахта памяти", ведь память жива, пока помнят живые.
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