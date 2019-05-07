Моногорода Ивановской области получат 18 миллионов рублей на развитие бизнеса
На развитие предпринимательства в моногородах Ивановской области выделены средства федерального бюджета. Сумма составляет почти 18 миллионов рублей. В рамках программы предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности в моногородах, смогут воспользоваться поддержкой в виде субсидирования части затрат.
Как напоминает ГТРК "Ивтелерадио", в области 10 монотерриторий: Фурманов, Вичуга, Тейково, Южа, Приволжск, Наволоки, а также поселки городского типа Савино, Колобово, Петровский и Каменка.
На создание или развитие центров времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иные подобные виды деятельности максимальный размер субсидии не превышает полутора миллионов рублей на одного получателя поддержки, а доля участия предпринимателя должна составлять не менее пятнадцати процентов от размера субсидии.
Кроме того, может субсидироваться часть затрат на создани или развитие дошкольных образовательных центров, которые ведут образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в частности по присмотру и уходу за детьми. Максимальный размер субсидии по этому направлению не превышает пятнадцати миллионов рублей на одного получателя, а доля участия предпринимателя — не более пятидесяти процентов затрат.
До полутора миллионов рублей субчидий можно получить на социально ориентированную деятельность, направленную на улучшение условий жизни человека или расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности. А также субсидия положена на обеспечение занятости и поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля участия предпринимателя — не менее пятнадцати процентов от суммы получаемой субсидии.
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