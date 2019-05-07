Противовоздушная оборона авиабазы Хмеймим перехватила десятки снарядов

Комплексы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов, запущенных террористами по авиабазе Хмеймим. Ни один боеприпас на территорию российского военного объекта не упал, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

Напомним, 6 мая реактивные системы залпового огня два раза обстреливали россиян. Артиллерию террористов обнаружили практически сразу. После чего она была уничтожена ударами ВКС РФ и сирийской армией.

"Панцирь-С1" и "Тор-М1" – зенитные системы ближнего радиуса действия. Первая способна достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров, радиус действия второй – 12 километров.