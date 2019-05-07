Сильный пожар вспыхнул рядом с металлургическим заводом в Пермском крае

В Пермском крае пожарные на протяжении нескольких часов не могут совладать с огнем в доме рядом с Лысьвенским металлургическим заводом. Из здания эвакуировали 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Пламя вспыхнуло в трехэтажном административном здании на улице Металлистов около 16:30 и вскоре перекинулось на соседнее строение, где обрушилась крыша.

"Спустя два часа пожар не потушен. Наиболее сильное распространение огня в старой части здания, где деревянные перекрытия. Полностью сгорела крыша здания, сильно пострадал третий этаж", — сообщили в администрации Лысьвы.

В конце концов спасателям удалось локализовать пожар, но потушить его все еще не получается.