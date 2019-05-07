Нандо Де Коло о переходе в "Реал": президент ЦСКА может спать спокойно

Французский защитник столичного ЦСКА Нандо Де Коло опроверг информацию о переходе в другую команду. Ранее СМИ сообщили о том, что 31-летний баскетболист может продолжить карьеру в мадридском "Реале".

"Разговоры о мадридском "Реале" меня не интересуют, в этом плане президент ЦСКА Андрей Ватутин может спать спокойно, – заявил Д Коло, слова которого приводит ТАСС. – Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон".

"Я не читаю прессу. Зачастую там написана неправда – просто они хотят продавать свои газеты, журналисты делают свою работу, я делаю свою. Моя задача – помочь команде победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ", – подытожил француз.