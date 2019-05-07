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7 мая 201918:33

Белорусский КГБ задержал трех россиян по подозрению в даче взятки

Виктор Драчев/ТАСС

Посольство России получило официальное уведомление от Министерства иностранных дел Белоруссии о задержании Комитетом государственной безопасности трех граждан Российской Федерации по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря дипломатической миссии Алексея Маскалева.

Трое граждан задержаны по подозрению в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По этой статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до семи лет.

По словам Алексея Маскалева, посольством направлен запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам Российской Федерации. Также пресс-секретарь добавил, что в сообщение МИД не указывается о причастности российских граждан к эпизодам по последним громким задержаниям в Белоруссии.

29 апреля бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Андрей Втюрин был задержан за взятку от представителя российской коммерческой структуры. Как сообщила служба КГБ Белоруссии, взятка составила 148 тысяч 600 долларов США. Втюрина задержали с поличным. В то же время взяткодателю тоже предьявили обвинение.

Также был задержан генеральный директор "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Он получил взятку в размере 15 тысяч евро от гражданина России за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

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