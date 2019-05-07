Капитан "Атлетико" Диего Годин объявил об уходе из клуба

Капитан "Атлетико", защитник Диего Годин на специальной пресс-конференции объявил о своем уходе из мадридской команды. В стане "матрасников" 33-летний уругваец провел девять лет и завоевал восемь трофеев.

"Для меня это было больше, чем клуб. Это семья, образ жизни, так трудно прощаться со своим домом, – приводит слова "Атлетико" "Чемпионат.com". – Это было прекрасное время, и я хотел всех поблагодарить".

Напомним, Годин перешел в "Атлетико" летом 2010 года из "Вильярреала" за восемь миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В стане мадридской команды Диего принял участие в 386 играх во всех турнирах, забил 27 мячей, отдал 14 голевых передач и заработал 86 желтых и 3 красных карточки. Также на его счету 126 матчей и 8 мячей за сборную Уругвая.