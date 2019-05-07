Катастрофа "Суперджета": следствие рассматривает несколько версий

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы. Специалисты МАК проводят расшифровку данных с черных ящиков сгоревшего лайнера. В больницах остаются 10 пострадавших, у всех наметилась положительная динамика. Глава Минтранса предложил наградить бортпроводников самолета, которые помогали с эвакуацией пассажиров из горящего лайнера.

Черные ящики — бортовые самописцы с "Суперджета" — начали расшифровывать. Речевой, по словам специалистов Межгосударственного авиационного комитета, в удовлетворительном состоянии. А вот параметрический, который фиксировал работу всех систем лайнера, сильно поврежден огнем.

Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа.

Расшифровку комиссия завершит в тридцатидневный срок. Примерно столько же, месяц, потребуется и тем, кто пострадал в авиакатастрофе, чтобы восстановить здоровье. Минимум неделя в клинике, затем реабилитация.

В московском госпитале имени Вишневского сейчас находятся четыре человека. По словам врачей, все надышались едким дымом во время пожара на борту. В тяжелом, но стабильном состоянии одна пациентка, она находится на искусственной вентиляции легких.

"Из тяжелого состояния один пациент перешел в состояние средней тяжести. Остается второй пациент, также с ингаляционной травмой, но они уже в палатах, гуляют по территории института, у них были родственники вчера", — рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили.

У следствия тем временем появилась основная версия причины авиакатастрофы, об этом сообщила газета "Коммерсант". По сведениям журналистов, это версия об ошибке пилотов, поскольку они не выработали топливо и сажали "Суперджет" с явным превышением скорости. Это и привело к разрушению стоек шасси, пожару и жертвам.

В то же время следователи рассматривают и другие причины, изучают действия диспетчеров, наземных служб, состояние судна до вылета и метеоусловия во время аварии.