В Петербурге собрались блокадники и их потомки со всего мира

В Петербурге проходит съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. На 27-й по счету форум собрались более 150 человек из России и 15 стран мира. Делегатов в Светлом зале Смольного поприветствовал действующий губернатор Александр Беглов.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", глава Петербурга рассказал, что вначале года власти выпустили памятный знак к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его получат в ближайшее время все пережившие страшные дни в осажденном городе, несмотря от нынешней прописки получателя. Всего сделано пости 100 тысяч памятных знаков.

Кроме того, Беглов сообщил о планах развития Музея блокады. Он останется в Соляном переулке, но прирастёт филиалами в других городах. Также, городские власти собираются обсудить с общественностью и в первую очередь с блокадниками предложение приравнять к званию "Житель блокадного Ленинграда" тех, кто пробыл в осажденном городе меньше четырех месяцев.