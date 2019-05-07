В 2020-м россиянам светит по восемь дней праздников на Новый год и майские

В пресс-службе Минтруда сообщили, что подготовлен проект постановления правительства России о переносе дней отдыха в 2020 году.

Ведомство предлагает в следующем году установить восемь дней отдыха на новогодних и в общей сложности восемь дней на майских праздниках.

Такой механизм переноса предложен потому, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, пояснили журналистам в Минтруде.

Так, например, выходные 4 и 5 января приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому их планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (эти дни приходятся на понедельник и вторник).

В результате в 2020 году россиянам предполагается отдыхать: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября, передает "Интерфакс".

Данный проект постановления размещен для общественного обсуждения на соответствующем портале для проектов нормативных правовых актов.

В канун 2019-го и в начале этого года новогодние праздники длились 10 дней: с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019 года.