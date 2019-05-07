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7 мая 201919:31 Андрей Архипов

К смене власти на Украине подключилась судебная система

Петр Сивков/ТАСС

Фигурантом уголовного дела стал спикер украинского парламента Андрей Парубий, пока ещё президент Порошенко бегает от следователей и не является на допросы в Генеральную прокуратуру Украины, а Надежда Савченко только благодаря уловкам адвокатов осталась на свободе.

Эксперты уверены, что события, разворачивающиеся в высших эшелонах украинской власти, лишь вершина айсберга, и в ближайшее время череда судебных преследований продолжится.

В отношении Парубия заведено дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Якобы он превысил свои полномочия, когда поселился в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha в Катаре, куда ездил на ассамблею Межпарламентского Союза.

Спикеру Верховной Рады придётся ответить и за то, что он тогда воспользовался бассейном в отеле.

Подобные обвинения и уголовное дело могли возникнуть только после того, как стало ясно, что у страны скоро будет не только новый президент, но и новая политическая верхушка.

Старый президент тоже всё ближе к тому, чтобы стать фигурантом собственного уголовного дела.

Порошенко не только игнорирует вызовы от следователей ГПУ, но и в течение всей своей работы на главном посту в стране предпринял массу шагов, чтобы помешать расследованию так называемого дела о Майдане.

Руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что Порошенко сознательно затягивает ход расследования и даже способствовал принятию ряда законов, которые повредили следствию.

"Он лично создавал проблемы для расследования дел Майдана", — заявил Горбатюк.

Порошенко, напротив, считает, что следствие о преступлениях на Майдане в 2014-м затягивает Горбатюк.

Однако, если в этом противостоянии ни одна из сторон на взяла верх ранее, то теперь, после выборов, ситуация может измениться, и Порошенко не удастся просто игнорировать приглашения из ГПУ.

Ещё одним кандидатом на место за решёткой является Надежда Савченко. Она с прошлого года находится под следствием. В настоящее время она на свободе, однако следствие продолжается.

Сегодня же суд намеревался вновь взять Савченко под стражу. Помешала лишь процессуальная проволочка.

Адвокаты Савченко ходатайствовали против требования прокуратуры на том лишь основании, что на процессе отсутствовали адвокаты второго фигуранта дела о госизмене Владимира Рубана.

Слушание перенесли на 31 мая. Савченко, тем временем, уверена, что ей угрожает не только тюрьма. Она заявила, что постоянно проверяет свой автомобиль на предмет заложенных бомб и вообще уверена, что за ней и её однопартийцами постоянно ведётся слежка.

В марте 2018-го Савченко обвинили в подготовке теракта в здании парламента. Дело постоянно затягивалось из-за самоотвода судей.

Однако, судя по всему, теперь в игру придётся вступить адвокатам, так как прокуратура и судейский корпус намерены довести историю до приговора.

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