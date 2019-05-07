В табачной лавке под Тулузой захвачены заложники

В табачной лавке в коммуне Бланьяк под Тулузой захвачены заложники. Вооруженный неизвестный требует переговорщика. Злоумышленник удерживает пятерых человек и обещает начать убивать заложников, если полицейское оцепление не будет отодвинуто от лавки.

Французская полиция призывает людей избегать района проведения спецоперации, сообщает РИА Новости. К месту происшествия прибыли сотрудники спецгруппы по борьбе с терроризмом и оргпреступностью Raid.

Что еще требует захватчик заложников, не сообщается.