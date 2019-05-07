Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Писательница и сценарист, автор книги о гардемаринах Нина Соротокина скончалась на 85-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала кинорежиссер и актриса Светлана Дружинина, которая сняла о гардемаринах три фильма и сейчас приступила к съемкам четвертого.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск в Свердловской области. Закончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта в 1958 году и аспирантуру – в 1964 году. Печататься начала в 1976 году. Ее произведения переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский, чешский языки.

Нина Матвеевна являлась автором серии книг о гардемаринах, в том числе — "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Именно по книге Соротокиной "Трое из навигацкой школы" был написан сценарий к циклу фильмов "Гардемарины, вперед!", снятый Дружининой.