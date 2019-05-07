Полузащитник "Милана" Лукас Пакета дисквалифицирован до конца сезона

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1. Полузащитник "россонери" Лукас Пакета на 75-й минуте заработал удаление, ударив арбитра встречи по руке.

Изначально 21-летний хавбек получил желтую карточку, затем не сдержался и ударил судью по руке, за что получил красную карточку. Дисциплинарный комитет серии А принял решение дисквалифицировать бразильского футболиста на оставшиеся три матча сезона.

Se liga na expulsão do Lucas Paquetá no jogo de hoje contra Bologna... pic.twitter.com/b2BnRcHpzw — Gados da Bola (@GadosDaBola) 6 мая 2019 г.

Напомним, "Милан" с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Красно-черным" в текущем сезоне осталось сыграть с "Фиорентиной", "Фрозиноне" и "СПАЛом".