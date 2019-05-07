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Покемономания 51 минута назад

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7 мая 201919:19

Блогера Соколовского простили за ловлю покемонов в храме

Global Look Press

Осужденному за оскорбление чувств верующих блогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому смягчили приговор. Ходатайство его адвоката рассмотрел Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга. Теперь Соколовский с учетом домашнего ареста и нахождения под стражей считается полностью отбывшим наказание.

Это стало возможным после частичной декриминализации уголовного наказания за экстремизм, поясняет "Интерфакс".

Соколовский был осужден за то, что ловил покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга при помощи мобильного приложения в смартфоне с технологией дополненной реальности Pokemon Go. Этот храм построен на месте дома Ипатьева, где была расстреляна семья последнего российского императора Николая Второго.

Кроме того, молодой человек приобрел ручку со встроенным видеорегистратором. Эта "шпионская" ручка была обнаружена при обыске у блогера. И он судом был признан еще и виновным по статье 138.1 Уголовного кодекса России ("Незаконное производство, приобретение, сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации").

Кроме того, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и семи эпизодов преступления по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Суд состоялся 11 мая 2017 года. Судья приговорил блогера к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Также Соколовского внесли в список террористов и экстремистов, а все его банковские счета на этом основании были блокированы.

Приговор был обжалован. И 7 июля 2017 года Свердловский облсуд смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно. Из обвинения была исключена статья 138.1. Блогер в суде попросил прощения за то, что его ролик в YouTube с ловлей покемонов мог задеть чувства верующих.

Теперь приговор приведен в соответствие с действующим законодательством. При этом особо подчеркивается, что позицию адвоката Соколовского в суде поддержали прокуратура Санкт-Петербурга и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

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