Суд продлил арест матери, оставившей дочь одну в захламленной квартире

Савеловский суд Москвы продлил арест Ирине Гаращенко, которая оставила в захламленной московской квартире пятилетнюю дочь Любу. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

Под стражей Гаращенко будет до 10 июня 2019 года. Сама обвиняемая не принимала участие в слушании, поскольку в данный момент находится в больнице имени Сербского для проведения психиатрической экспертизы. В суде интересы женщины представлял адвокат. До этого Гаращенко была арестована на два месяца.

Истощенную девочку Любу нашли 10 марта. Ребенок не умел разговаривать, а лишь произносил звуки, похожие на слоги. Позже специалисты смогли прояснить, что некоторые социальные навыки у девочки имеются. Также в шею Любы врезалась резинка для волос. По словам соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней.

Ирине Гаращенко предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство". Ранее на суде горе-мать не признавала вину, но объяснила, что не снимает с себя ответственности за то, что "впервые" оставила дочь одну дома. Также женщина рассказала, что не устраивала свалку в квартире.

Сейчас Люба находится в учреждении социальной защиты. Девочка адаптировалась к новой обстановке и даже смогла наладить общение с другими детьми.