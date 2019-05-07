Вышинский оставлен под стражей до 22 июля

Подольский суд Киева до 22 июля продлил арест руководителю портала "РИА Новости Украина" журналисту Кириллу Вышинскому.

Как передает телеканал "Россия 24", адвокаты просили изменить меру пресечения, но их ходатайство отклонили.

В министерстве иностранных дел России раскритиковали действия судебных властей Украины. 17 мая 2019 года исполнится год, с тех пор как Вышинский находится за решеткой.

Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины. Ему объявили, что он подозревается в государственной измене — поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал журналиста.