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7 мая 201919:47 Всеволод Смирнов

Нефтепровод "Дружба" загрязнили с целью скрыть кражу топлива на миллион

В Самаре на два месяца арестовали четверых членов группировки, которые залили грязную нефть в трубопровод "Дружба". Сообщается, что злоумышленники сделали это с целью скрыть кражу топлива. Окончательно нормализовать поставки по нефтепроводу планируется во второй половине мая.

Четыре человека уже арестованы, расследование продолжается. Как сообщили в Следственном комитете, всего в сговоре участвовали шесть человек. Среди них руководство компаний ООО "Нефтеперевалка", ООО "Петронефть Актив" и ООО "Магистраль". Похищенная ими нефть стоила не менее миллиона рублей. О новых деталях дела 7 мая рассказал глава Министерства энергетики Александр Новак на заседании Правительства.

– Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны и по решению суда помещены в СИЗО. Было проведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов. Также проведена оперативная работа по переориентации потоков для максимального очищения одной из ниток нефтепровода "Дружба". Два раунда переговоров провели с партнерами из Республики Беларусь, Польши, Украины, Словакии, Венгрии. Согласована дорожная карта по устранению последствий.

Для возобновления экспорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" понадобилось две недели. По словам Александра Новака, ситуация никак не повлияла на объемы добычи и отправки сырья за границу. Российские компании продолжают работу в штатном режиме.

– В целом хотелось бы отметить, что на объемы добычи и на экспорт из Российской Федерации эта ситуация никак не повлияла, поскольку оперативно были перенаправлены потоки, и компании продолжают работать в штатном режиме. Что касается общей нормализации, мы ожидаем второй половины мая. Продолжается работа в этом направлении. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений.   

Полностью решить проблему в Министерстве энергетики обещают уже ко второй половине мая. Одна из главных задач – обеспечить тотальный контроль качества поставляемой нефти.

– ПАО "Транснефть" все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических (1 раз в десять дней) в категорию приемосдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля.

Предварительный ущерб от потери транзита, по сообщениям СМИ, белорусская сторона оценила в 100 миллионов долларов. Технический ущерб может быть кратно больше. От коррозии наверняка пострадал сам трубопровод "Дружба". Кроме того, есть подозрение, что грязной нефти удалось пройти значительно дальше. В европейских СМИ пишут, что Польша, Венгрия, Чехия, приняли решение распечатать нефтяные резервы страны. Впрочем, официальных заявлений о наличии такого рода проблем не поступало.

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