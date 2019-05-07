Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.

У победителей встречи голами отметились Гонсалу Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50), а у россиян единственный мяч забил Кирилл Щетинин, реализовавший пенальти на 68-й минуте.

В группе С с шестью очками лидирует Венгрия, на втором месте Исландия (3 очка), на третьем – Португалия (3). Российская команда, потерпевшая второе поражение на турнире, замыкает квартет. В заключительном матче турнира сборная России 10 мая сыграет с командой Венгрии.