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День Победы 9 минут назад
Немцы хотели уйти из Крыма под прикрытием живого щита: рассекречены документы Минобороны
35 пеших расчетов и более 130 единиц техники. Всего 13 тысяч военнослужащих. В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. Всё прошло так, как должно пройти 9 мая. Колонну военной техники по традиции возглавлял Т-34 — легендарный танк Победы. Бронеавтомобили "Тигр", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные системы С-400 и пусковые установки стратегических комплексов "Ярс". Все это в строгом порядке проследовало по брусчатке Красной площади.
Впрочем, как и каждый год, на репетиции можно было увидеть и новинки. Это в первую очередь кабриолет "Аурус", на котором парад будет принимать министр обороны. А в руках десантников и бойцов Росгвардии были автоматы АК-12, которые только приняли на вооружение.
В репетиции участвовала и авиация. Причем на аэродроме в Кубинке ее встречала наша хоккейная сборная.
Парад репетировали и в Севастополе. И город, и весь Крым 9 мая отметят еще одну дату — 75 лет освобождения. И именно эта годовщина даст старт началу празднованию будущего, 75-летнего юбилея Победы. Весь год — до следующего мая — дни освобождения городов-героев, а также столиц Центральной и Восточной Европы будут отмечаться салютами.
А сегодня Минобороны рассекретило уникальные документы, связанные с оккупацией и освобождением Крыма. С ними можно ознакомиться на специально созданном медиа-портале.
Вырваться из Севастополя в 1944-м немцы могли только по морю. Но и там их ждали корабли Черноморского флота и налеты нашей авиации. Тогда оккупанты придумали так называемую эвакуацию. Женщин и детей сгоняли на пирс. Они должны были стать живым щитом.
Прежде секретные, материалы министерства обороны о Крыме теперь доступны всем.
"Это оригинал плана "Тигр", который был разработан немецким командованием на случай эвакуации. Они намечали ещё полностью уничтожить инфраструктуру Крымского полуострова и Севастополя тоже", — рассказала Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела центрального архива Минобороны России.
Неизвестные ранее подробности. Свидетельства о жизни в оккупации.
Мать пяти детей Ольга Белевич пишет: "Хозяйство наше разграбили, корову, кур, запас пшеницы — всё отобрали. Сына — пятнадцатилетнего Колю немцы угнали на каторгу. Я просила, умоляла их и плакала. Но в ответ получила розги".
"Северный район города стал мертвым, улицы заросли травой и кустарником. Уцелевшее население было изгнано, а район был превращен в запретную зону. Везде висели надписи: "За проход расстрел".
Освобождение Крыма — одна из самых масштабных и стремительных операций войны. Полный разгром врага — группировка в 200 тысяч перестала существовать.
Теперь известны протоколы допросов ошеломлённых немцев. Офицер Рудольф Руттенштейнер о бое на Сапун-горе: "Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия, связь со штабом батальона была прервана в первую же минуту русской артподготовки. Все, что мне оставалось — сдаться русским в плен".
Когда наши войска взяли ключевые высоты, освобождение Севастополя стало делом техники. Тяжелой техники. Красная армия устремилась к центру города и освободила его 9 мая.
Рассекречены фотографии, сделанные сразу после штурма.
Дома, которые мы видим на архивных фото, по большей части уже не существуют. Севастополь действительно почти полностью построили заново. Покровский Собор на улице Большой Морской — одно из немногих зданий, восстановленных тогда и сейчас имеющее узнаваемые черты.
Среди материалов — данные медицинских служб, военные врачи спасли Крым от эпидемии тифа. Донесения с фронта, карты, штабные документы.
"Ценность рассекреченных документов гораздо больше чем какие-то подробности, детали, факты. Прежде всего потому что это всегда артефакты документы эпохи, это бумага, которая составлена по горячим следам", — считает Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества.
Освобождение Крыма — история тяжелых испытаний и сильной веры. Даже стихи матросов об этом. Чуть ли не каждое второе называется "Мы победим!" Они писали это в городе, который был разрушен, но словно знали, что он вновь станет одним из самых красивых в России.
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