Разговор без протокола: Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине, но поедет в Сочи к Путину

Владимир Путин может принять Госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого Помпео, как ожидается, встретится с Сергеем Лавровым. Глава МИД России пригласил своего американского коллегу в Россию во время заседания Арктического совета в Финляндии 8 мая. Глава Госдепа согласился. И одновременно неожиданно отменил свою первую поездку в Германию, где он должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

Журналистам не часто удается услышать, о чем политики говорят вне протокола. Так открытия Арктического совета общались главы внешнеполитических ведомств России США и Канады. Слышно, что Сергей Лавров припоминает коллегам, как Москву пытались отодвинуть от обсуждения ситуации в Венесуэле. При этом его собеседники бесцеремонно вмешиваются в дела латиноамериканских стран.

"Мне кажется, вы не являетесь представителями южноамериканского региона?" – дипломатично уточняет Сергей Лавров.

"Мы представляем все полушарие", — парирует глава МИД Канады Христя Фриланд.

"А-а, вы представляете полушарие? – продолжил глава российской дипломатии. — Так же, как США остаются в стороне от восточного полушария, к примеру, на Украине?"

Американскому госсекретарю Помпео крыть было нечем. Он промолчал, но улыбнулся. Так с улыбками они и вышли к фотографам для совместного снимка.

Так официально открылся Арктический совет. За столом министры из восьми стран, чьи территории распространяются за Полярный круг. Вместе обсуждают как защитить суровую и хрупкую Арктику.

"На Россию приходится примерно треть Арктики, — констатировал министр иностранных Дел России Сергей Лавров. – Мы рассматриваем ее как пространство мира, стабильности, продуктивной кооперации. Мы открыты к сотрудничеству в Арктике. Как мы не раз подчеркивали: нет никаких поводов для конфликтов, для попыток привносить военные методы в решение любых возникающих здесь вопросов".

О проблемах Арктики говорят в очень подходящем месте — координаты министерской встречи: 66 градусов северной широты, 25 градусов восточной долготы. Это финский город Рованиеми — граница Заполярного круга. Здесь никого не удивляет, что в мае снег не просто лежит, он еще и идет, и идет до июня. Здесь летом дети играют в снежки: как-никак Лапландия — родина Санта-Клауса.

"Я живу в Арктике очень-очень давно. Конечно, все, что делается на благо этого региона, Санта приветствует", — заявил приехавшим на Арктический совет журналистами Санта-Клаус.

Что Санта-Клаус подарит Майку Помпео — загадка, но он очень расстроился, узнав, что из-за американцев совет не принял итоговую декларацию. Арктическая восьмерка не договорилась! Это был спор США против остальных семи членов, пишет The New York Times.

"Его слова шокировали многих дипломатов и наблюдателей, потому что работа Арктического совета не имеет ничего общего с вопросами безопасности. Без консенсуса всех восьми стран-участниц, Арктический совет не может выпустить декларацию по итогам своей работы. Это будет крайне необычно", — отмечает американское издание.

Глава Госдепа больше говорил о заполярных месторождениях углеводородов, рассуждал как хищник, чем шокировал весь совет. Также не простыми, но полезными были его переговоры 7 мая с министром Лавровым.

"Это был хороший разговор. Мы обсудили широкий круг вопросов", — отметил госсекретарь США Майк Помпео.

8 мая Помпео почему-то внезапно отменил свой визит в Берлин. Он должен был встретиться с канцлером и министром иностранных дел Германии. Собирался журить их за ненавистный в Вашингтоне газопровод "Северный поток-2".

Немецкое телевидение весь день гадает, почему глава Госдепа передумал к ним сегодня приезжать?

Помпео с момента своего вступления в должность, а прошло уже больше года, еще ни разу не был в Германии. Хотя за это время он посетил уже 38 других стран.

При этом еще удивительней, что Помпео внезапно засобирался в Россию. Уже через неделю снова состоятся переговоры с Сергеем Лавровым. Это небывалая частота встреч между этими дипломатами. Они увидят друг друга в Сочи 14 мая.