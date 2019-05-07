Грыжу спинного мозга ребенку прооперировали прямо в утробе матери
В столичном центре имени Кулакова впервые в России провели внутриутробную операцию. Врачи удалили грыжу спинного мозга неродившемуся младенцу. До сих пор дети с такими тяжелыми патологиями считались нежизнеспособными. Сегодня девочку, благополучно появившуюся на свет, показали журналистам.
Со всей возможной нежностью Любовь берет на руки свою малышку. Венера – долгожданная дочь в семье, где уже двое сыновей.
– Она маленькая, хрупкая. Я не могу перестать ей говорить, как сильно я люблю ее. Хочу уже быстрей ее домой забрать. Я считаю, что это настоящее чудо.
Чудо сотворили врачи. Венера – первый ребенок в России, которому еще в утробе матери удалили грыжу спинного мозга. Порок обнаружили на двадцатой неделе беременности. В таких случаях рекомендуется делать аборт, поскольку считалось, что такие дети нежизнеспособные. За подобную операцию впервые решились взяться в центре Кулакова. Пригласили специалистов из разных клиник, в том числе и иностранного.
Самый успешный опыт такой операции в Бразилии. Там запрещены аборты и уже прооперировали 300 таких детей. Из Сан-Паулу приехал профессор Сержиу Кавалейру. Но первый этап проводил хирург-акушер центра Кулакова Роман Шмаков. Его задача – создать условия, чтобы нейрохирурги смогли прооперировать младенца. Но при этом не должно возникнуть осложнений беременности.
"Это сложно в плане акушерской тактики, потому что возможно отслоение оболочек при проведении операции. Требуется мастерство. Делается небольшой разрез на матке, все это происходит под контролем ультразвука непрерывно", – рассказал директор Института акушерства НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова Минздрава России Роман Шмаков.
Грыжу ребенку помогал удалять нейрохирург научного центра педиатрии Дмитрий Зиненко. Его задача – закрыть спинной мозг еще неродившейся девочки мозговыми оболочками и кожей. Операция успешно прошла на двадцать четвертой неделе беременности.
"Операции, которые проводятся внутриутробно, избавляют детей от многих проблем в последующей жизни. Это и отсутствие гидроцефалии, это и нормальная функция тазовых органов, нижних конечностей", – прокомментировал нейрохирург НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
5 дней назад Любовь, наконец, увидела свою дочь. Малышка родилась в срок и сразу обрадовала врачей активным движением ручек и ножек. Это верный признак того, что грыжу удалили вовремя.
Удалось избежать скопления жидкости в головном мозге, из-за которой возникают неврологические проблемы.
"Рефлексы сухожильные коленные, рефлексы безусловные, которые необходимы, – все есть", – рассказала врач-невролог отделения нейрохирургии НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Евгения Бердичевская.
Удаление грыжи спинного мозга будет оплачиваться по системе обязательного медицинского страхования.
"В самое ближайшее время это будет вторая, третья, четвертая операция. И с каждым из оперативных вмешательств будет приобретение большей компетенции, опыта и надежды. Тем более есть успех первой операции. Мы его ощущаем после рождения ребенка, по той активности, которую он проявляет совершенно свободно движениями нижних конечностей", – поделился мнением академик РАН, директор НМИЦ АГиП. им. В. И. Кулакова Геннадий Сухих.
В центре Кулакова внутриутробные операции делают часто. Например, ребенку переливают кровь в случае конфликта резус-фактора. Внедрение новой технологии позволит спасать еще несколько сотен малышей в год.
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