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7 мая 201921:23 Андрей Григорьев

Передача власти на Украине: Рада затягивает период безвластия и безволия

Подольский суд Киева вновь продлил арест главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. На этот раз до 22 июля 2019 года. Он за решеткой уже год. Его обвиняют в госизмене, причем исключительно за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности, то есть был журналистом. Совсем иные отношения с правом у уходящего президента Петра Порошенко: он это право просто игнорирует. А вместе с ним и правоохранительные органы. Как долго он будет это делать, пока не ясно: период безвластия и безволия старательно затягивается Верховной радой, которая очень опасается избранного президента Зеленского.

Петра Порошенко 7 мая ждали на допрос в генеральной прокуратуре по делу о гибели людей на Майдане, но он так и не явился. Расследование за пять лет не сдвинулось с мертвой точки. Президент не хочет давать показания.

"Если он опять не явится, будем обращаться в суд и накладывать на него штраф тогда. Пока он в статусе президента, к нему нельзя применять более жесткие меры. Как закончатся полномочия, будем решать вопрос о принудительном приводе", — обещает начальник управления спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Пока же Порошенко сам назначает тех, кто, возможно, будет рассматривать его дело судей.

- Слово предоставляется президенту Украины Петру Порошенко.

А также отправляет в отставку губернаторов, увольняет чиновников собственной администрации.

"Суд ежедневно выносит решения, в том числе и те, что касаются президента, правительства, парламента. Скажите, а всегда ли в суде побеждает власть? Нет ведь! Но президент выполняет решения Верховного суда, которые выносятся в том числе и не в пользу президента", — подчеркивает при этом уходящий украинский президент Петр Порошенко.

В войсках — ежедневные кадровые перестановки, которые осуществляет Порошенко как президент и как главнокомандующий.

Хотя от речей Порошенко люди уже падают в обмороки: в очередной раз не выдержала даже военнослужащая украинской армии.

"И так бывает", — констатирует Порошенко, пока женщину выносят.

Вместе с Порошенко покинет свой пост и посол США в Киеве Мари Йованович. Ее отзывают в Вашингтон.

С западными дипломатами уже общается избранный президент Владимир Зеленский. Сегодня он на фото с представителем Еврокомиссии. Йоханнес Хан предлагает ему свою помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией. Но Зеленский пока еще все-таки не президент.

Он планировал провести инаугурацию 19 мая и пытался заручиться согласием парламента, но договориться со спикером и депутатами так и не сумел.

"Господин Порошенко хочет выиграть как можно больше времени. Будь его воля, он бы работал дальше и дальше, для него лучшая дата — это вообще третье июня. Дальше уже по закону нельзя будет тянуть", — поясняет депутат Рады Антон Геращенко.

Дата инаугурации — до сих пор предмет торга. Такого длительного периода передачи власти на Украине еще не случалось.

"Зеленский сейчас — это я в 2016 году. Понимаю, как тяжело ему будет, — констатирует нардеп Верховной рады Надежда Савченко. — Против него будут задействованы все политически механизмы конкурентов".

Зато Зеленскому постепенно присягают правоохранительные органы.

"Я считаю, что после президентских выборов нет необходимости менять генерального прокурора. Нет оснований, ни юридических, ни моральных уходить в отставку. Я готов сотрудничать с Зеленским и ответить на все интересующие его вопросы", — демонстрирует желание остаться на посту генпрокурор Украины Юрий Луценко.

И вот уже против спикера Верховной рады возбуждено уголовное дело. Повод — видео у бассейна пятизвездочного отеля в Катаре. Парубий отправился в деловую поездку, а в итоге отдохнул за государственный счет.

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