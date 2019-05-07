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День Победы 10 минут назад
В Израиле отдали дань памяти бойцам Красной армии
В преддверии Дня победы все больше стран присоединяется к акции "Бессмертный полк". В этом году шествие проходит в 110 странах по всему миру.
Впервые акция памяти проводится на Аляске. Под песни и звуки военных маршей по улицам Анкориджа прошли десятки человек. Масштабная акция уже состоялась и в Сан-Франциско. Несколько сотен наших соотечественников и местных жителей пронесли портреты фронтовиков. "Бессмертный полк" дошагал и до Бразилии. Это кадры из Рио-де-Жанейро. В едином строю идут почти полтысячи человек.
Второй год подряд акцию проводят и в Австралии. Колонна прошла по центру Мельбурна. Некоторые участники были одеты в форму времен Великой отечественной.
Марши военных лет. Солдаты Великой Отечественной вновь надевают ордена. На центральные улицы израильских городов, где ещё два дня назад звучала сирена воздушной тревоги, выходит "Бессмертный полк".
С каждым годом все больше. Сегодня уже в 22 городах Израиля тысячи людей выходят на улицы с портретами своих отцов и матерей, сражавшихся в рядах Красной армии. Жители этой страны отдают долг памяти бойцам, без подвига которых было бы невозможно спасение европейских евреев и создания государства Израиль.
Жители Ашдода, Ашкелона, Кармиэля, Бат-Яма несут портреты своих героев. Полмиллиона бойцов-евреев сражались в рядах Красной армии, почти половина из них погибла в боях.
"Бессмертный полк" шагает по улицам Израиля. Это подрастающее поколение, это наша надежда", — сказал Эфраим Паперный, президент Всеизральского союза воинов и партизан Второй мировой войны.
Год за годом все больше израильтян приходят на марш, чтобы сказать слова благодарности тем, кто с боем освобождал узников Освенцима, кто уничтожил нацизм, кто не мог сдаться в плен, означавший для солдата-еврея неизбежную смерть.
"Это дань памяти нашим предкам, нашим дедам, которые защищая нас, погибли", — говорит Марина Азимова, жительница города Ашдод.
В Израиле День Победы отмечают так же, как и в России, 9 мая. Уже два года это — государственный праздник. В школах на специальных уроках в эти дни рассказывают детям о подвиге и роли Красной армии во Второй мировой войне.
"Израиль – это государство, которое, по моему мнению, является памятником советскому солдату. Потому что если бы не победа над немецким фашизмом, не было бы Израиля", — считает Натан Гринберг, организатор движения "Бессмертный полк" в Израиле, глава исторического клуба реконструкторов.
Это уже Палестина. Древний Вифлеем, город царя Давида, место рождения Христа. Здесь тоже звучат марши военных лет. Потомки тех, кто 74 года назад одержал победу над гитлеровской Германией вышли на центральный проспект города.
В день праздника ветераны пройдут по улице Герцля в Хайфе, а через неделю все ветеранские организации Израиля соберутся в Иерусалиме, на главный парад победителей.
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