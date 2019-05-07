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7 мая 201920:30

Захват заложников под Тулузой: преступник открыл огонь по полиции

Twitter / Daily Star

Появились первые подробности происшествия под Тулузой, где молодой человек захватил заложников в табачной лавке. По данным французской прессы, преступнику 17 лет и он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Захват заложников произошел после неудачной попытки ограбления. Все захваченные — женщины.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленник открыл огонь по полицейским в оцеплении, вероятно, чтобы отодвинуть периметр безопасности.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил в заложники шесть человек — владельца табачной лавки и пятерых клиентов в коммуне Бланьяк под Тулузой.

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