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Катастрофа в Шереметьеве 16 минут назад

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7 мая 201922:13

Переговоры пилотов пролили свет на катастрофу самолета "Аэрофлота"

EPA

Причиной возврата самолета Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево, обернувшийся аварийной посадкой с гибелью людей, стал отказ радиосвязи и автоматического управления воздушным судном. Переговоры диспетчеров и экипажа самолета проливают свет на развитие событий 5 мая.

Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения самолета после удара молнии как серьезные, но не критические, сообщает телеканал Рен ТВ, публикуя расшифровку переговоров. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Это означает, что есть угроза лайнеру, но немедленная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", — связался с землей через 10 минут после взлета командир воздушного судна.

Диспетчер разрешил снижение в 18 часов 12 минут и изменил курс другого самолета, чтобы не мешал экстренно снижающемуся самолету. Через минуту командир самолета сообщает о потере автоматического управления самолетом. При этом диспетчер постоянно старается поддерживать связь с экипажем, контролируя снижение и приземление. Для приземления лайнеру "Аэрофлота" выделяется левая полоса аэропорта Шереметьево.

Экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам, используя наиболее распространенную в авиации радионавигационную систему ILS, и запросил помощь. В диспетчерской вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход, и сообщили летчикам о скорости ветра и разрешил посадку. Также диспетчер уточняет, смогут ли пилоты рулить по полосе. После получения пилотами указаний в переговорах наступает двухминутная пауза.

"Аварийные службы на полосы", — звучит голос диспетчера перед тем, как переговоры обрываются.

Также в диспетчерской велась и фоновая запись, которую пилоты в воздухе не слышат. По ним можно сделать вывод, что лайнер штатно прошел ворота ВПП, далее его собирались направить направо, где находится стоянка самолета.

Далее самолет рейса SU1492 в 18 часов 30 минут коснулся полосы и сразу загорелся. В 18 часов 31 минуту были спущены аварийные трапы, началась эвакуация людей. Еще через минуту у самолета оказываются две пожарные машины, а в 18 часов 33 минуты еще четыре. Самолет был потушен через 18 минут после начала пожара.

Но по аварийному трапу успели покинуть горящий лайнер лишь часть пассажиров и экипажа. Всего на его борту были 78 человек. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с серьезными травмами.

Следственный комитетом России и Межгосударственный авиационный комитет пообещали дать правовую и профессиональную оценку деятельности всех лиц, причастных к авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьеве. Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы. Идет расшифровка черных ящиков самолета. При этом параметрический самописец лайнера сильно обгорел. Только по данным речевого самописца логику действий экипажа самолета до конца понять не получается.

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