Бегунья Савина получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга

Российская легкоатлетка Ксения Савина, ранее отстраненная от соревнований после нахождения в ее допинг-пробе запрещенных препаратов, получила дисквалификацию сроком на 12 лет. Кроме того, был наказан и тренер спортсменки Алексей Савин, являющийся ее супругом.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, специалист отлучен от тренерской деятельности на четыре года.

Срок дисквалификации Ксении Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года, а ее мужа – с 3 апреля. Напомним, что в апреле легкоатлетке и ее тренеру были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил и фальсификации допинг-проб.